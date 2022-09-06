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CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Ağustos sonunda %4,56 arttı

Salı, 06 Eylül 2022 11:00:48 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Ağustos ayı sonunda (21-31 Ağustos), Ağustos ayı ortasına (11-20 Ağustos) kıyasla %4,56 artışla 2,03 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Ağustos ayının ortasında, Ağustos ayının başına (1-10 Ağustos) kıyasla %2,72 artarak 1,99 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin yerel çelik piyasasında stok seviyelerinin düşüş kaydettiği gözlendi. 31 Ağustos tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 20 Ağustos tarihine kıyasla %8 düşüşle 15,94 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

31 Ağustos tarihi itibarıyla, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları, 19 Ağustos tarihine kıyasla 37 RMB/mt (5,4$/mt) veya %1 düşerek 3.677 RMB/mt (534$/mt) seviyesinde yer aldı.

1$ = 6,9096 RMB


Etiketler: Ham Çelik İnşaat Demiri Uzun Ürünler Hammaddeler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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