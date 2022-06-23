CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Haziran ortasında %1,34 düştü

Perşembe, 23 Haziran 2022 11:36:24 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Haziran ayı ortasında (11-20 Haziran), Haziran ayı başına (1-10 Haziran) kıyasla %1,34 düşüşle 2,26 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Haziran ayının başında, Mayıs ayının sonuna (21-31 Mayıs) kıyasla %1,32 düşerek 2,29 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin yerel çelik piyasasında stok seviyelerinin artış kaydettiği gözlendi. 20 Haziran tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 10 Haziran tarihine kıyasla %10,65 artışla 20,52 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

20 Haziran tarihi itibarıyla, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları, 10 Haziran tarihine kıyasla 644 RMB/mt (96$/mt) veya %13,4 düşerek 4.149 RMB/mt (618$/mt) seviyesinde yer aldı.

1$ = 6,7079 RMB