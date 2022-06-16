CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Haziran başında %1,32 düştü

Perşembe, 16 Haziran 2022 10:53:13 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Haziran ayı başında (1-10 Haziran), Mayıs ayı sonuna (21-31 Mayıs) kıyasla %1,32 düşüşle 2,29 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Mayıs ayının sonunda, Mayıs ayının ortasına (11-20 Mayıs) kıyasla %0,88 artarak 2,32 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin yerel çelik piyasasında stok seviyelerinin artış kaydettiği gözlendi. 10 Haziran tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 31 Mayıs tarihine kıyasla %3,37 artışla 18,55 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

10 Haziran tarihi itibarıyla, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları, 31 Mayıs tarihine kıyasla 119 RMB/mt (17,7$/mt) veya %2,54 artarak 4.803 RMB/mt (716$/mt) seviyesinde yer aldı.

1$ = 6,7099 RMB