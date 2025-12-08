CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2025 yılı Kasım ayının sonunda %6,4 azaldı, stoklar düştü

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Kasım ayının sonunda (21-30 Kasım), Kasım ayı ortasına (11-20 Kasım) kıyasla %6,4 düşüşle 1,82 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Kasım ayı ortasında, Kasım ayı başına (1-10 Kasım) kıyasla %0,9 artışla 1,94 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin’in büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 20 Kasım tarihine kıyasla %8,5 düşüşle 14,28 milyon mt olarak kaydedildi.