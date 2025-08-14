CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2025 yılı Ağustos başında %4,7 arttı, stoklar da yükseldi

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Ağustos ayı başında (1-10 Ağustos), Temmuz ayı sonuna (21-31 Temmuz) kıyasla %4,7 düşüşle 2,07 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Temmuz ayı sonunda, Temmuz ayı ortasına (11-20 Temmuz) kıyasla %7,4 düşüşle 1,98 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

10 Ağustos itibarıyla Çin’in büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 31 Temmuz tarihine kıyasla %2 artışla 15,07 milyon mt olarak kaydedildi.