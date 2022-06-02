Çinli Honbridge Holdings Brezilya’daki demir cevheri projesi için onay aldı

Perşembe, 02 Haziran 2022 10:00:06 (GMT+3) | Sao Paulo

Çinli Honbridge Holdings’in bağlı kuruluşu Sul Americana de Metais (SAM), demir cevheri projesi için Brezilya Ulusal Madencilik Kurumu’ndan onay aldığını duyurdu.

2,1 milyar $ yatırım yapılacağı öngörülen projede ortalama %20 tenörlü konsantre düşük kalite cevher çıkarılarak yıllık 27,5 milyon mt yüksek kalite ürün üretilecek.

Projeto Bloco Oito olarak adlandırılan projede, felaketlerle sonuçlanan Brumadinho ve Mariana gibi akış yönüne göre kurulmuş baraj teknolojisinin taşıdığı risklerden kaçınmak amacıyla akış yönünün merkezine kurulmuş atık barajı yer alacak.