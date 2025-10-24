Çinli çelik üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2025 yılı Ekim ortasında %0,9 azaldı, stoklar %4,4 arttı

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) verilerine göre bu yıl 11-20 Ekim tarihleri arasında CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin ortalama günlük ham çelik üretimi Ekim ayının ilk on gününe (1-10 Ekim) kıyasla %0,9 düşüşle 2,01 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Ekim ayının başında söz konusu üreticilerin ortalama günlük ham çelik üretimi, Eylül’ün son 10 gününe (21-30 Eylül) kıyasla %7,5 artışla 2,03 milyon mt seviyesinde gerçekleşmişti.



20 Ekim itibarıyla Çinli büyük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin nihai mamul stokları 10 Ekim’e kıyasla %4,4 artışla 16,58 milyon mt seviyesinde kaydedildi.