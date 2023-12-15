Çin’in ham çelik ve nihai mamul üretimi Kasım ayında artış gösterdi

Cuma, 15 Aralık 2023 11:11:34 (GMT+3) | Şanghay

Kasım ayında Çin’in pik demir ve ham çelik üretimi sırasıyla aylık %6,3 ve %3,8 düşüşle 64,84 milyon mt ve 76,1 milyon mt seviyelerinde kaydedilirken yıllık bazda sırasıyla %4,8 düşüş ve %0,4 artış görüldü. Çin’in Kasım ayındaki nihai mamul üretimi aylık %2,9 düşüş ve yıllık %4,2 artışla 110,4 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ülkede Ocak-Kasım döneminde pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi %1,8, %1,5 ve %5,7 artışla 810,3 milyon mt, 952,1 milyon mt ve 1,25 milyar mt seviyelerinde kaydedildi. Yani çelik üretimi hızı, Ocak-Ekim döneminde kaydedilen %1,4’lik artışa kıyasla daha hızlı oldu.