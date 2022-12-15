Çin’in ham çelik üretiminin düşüş hızı Ocak-Kasım döneminde %1,4’e geriledi

Perşembe, 15 Aralık 2022 11:46:53 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi sırasıyla yıllık %0,4, %1,4 ve %0,7 düşüşle sırasıyla 795,06 milyon mt, 935,11 milyon mt ve 1.22 milyar mt seviyelerinde yer aldı. Ocak-Ekim döneminde ülkenin ham çelik üretiminin düşüş hızı %2,2 olmuştu, bu da üretimin son birkaç ayda aylık bazda düşmesine rağmen, ülkenin bu yıl kaydedilecek genel üretim rakamlarının geçtiğimiz yıla çok yakın olacağı anlamına geliyor. Yılın ilk yarısında üretimdeki büyük düşüşler ikinci yarıda kaydedilen artışlarla dengelendi.

Yalnızca Kasım ayında, Çin’in pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi sırasıyla yıllık %9,7, %7,3 ve %7,1 artışla sırayla 67,99 milyon mt, 74,54 milyon mt ve 109,19 milyon mt seviyelerinde yer aldı. Ülkenin pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi sırasıyla aylık %4,01, %6,54 ve %4,93 düşüş kaydetti.