Çin’in ham çelik üretimi Temmuz ayında %9,46 düştü, Ağustos'ta daha fazla düşüş bekleniyor

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Çin’in pik demir üretimi yıllık %3,7 düşüşle 509,68 milyon mt seviyesinde kaydedilirken ham çelik ve nihai mamul üretimi yıllık bazda sırasıyla %2,2 düşüş ve %1,3 artışla 613,72 milyon mt ve 813,41 milyon mt seviyelerinde yer aldı. Bahsi geçen düşüş beklentilerin üzerine çıktı ve asıl düşüş ayın ikinci yarısında, hükümetten beklenen gelen desteğin gelmemesiyle yaşandı. Temmuz sonuna kadar tüm büyük üreticilerin yaklaşık %80-85’inin zarar ettiği görüldü. Yeni uzun mamul üretim standartlarına geçilmesi de fiyatları baskı altında bıraktı ve üretimin düşmesine sebep oldu.

Yalnızca Temmuz ayında aylık %4,15 ve yıllık %8 düşüşle 71,4 milyon mt pik demir üretilirken ham çelik üretimi aylık %9,46 ve %9 düşüşle 82,94 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Nihai mamul üretimi ise aylık %8,91 ve yıllık %4 düşüşle 114,36 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ağustos başında orta ve büyük ölçekli çelik üreticilerinin ortalama günlük ham çelik üretimi Temmuz ayının sonuna kıyasla %1,52 artışla 2 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Temmuz ayının sonunda %8,14’lük düşüş kaydedilmişti.

Ancak çoğu kaynak, aşağı yönlü hareket hızlandığı ve üreticilerin zararı arttığı Ağustos ayında toplam çelik üretiminin Temmuz ayının da altında olmasını bekliyor. Geçtiğimiz iki ay boyunca zayıf talep üretimi büyük ölçüde etkiledi.