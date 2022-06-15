Çin’in ham çelik üretimi Ocak-Mayıs döneminde %8,7 düştü

Çarşamba, 15 Haziran 2022 14:32:46 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından (NBS) yapılan açıklamaya göre, ülkenin pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi bu yılın Ocak-Mayıs döneminde sırasıyla yıllık %5,9, %8,7 ve %5,1 düşüşle 360,87 milyon mt, 435,02 milyon mt ve 549,31 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Mayıs ayında ham çelik üretimi aylık %4,1 artışla ve yıllık %3,5 düşüşle 96,61 milyon mt olurken, nihai mamul üretimi aylık %6,8 artışla ve yıllık %2,3 düşüşle 122,61 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Öte yandan aynı ayda pik demir üretimi aylık %4,8 ve yıllık %2 artarak 80,49 milyon mt seviyesine yükseldi.