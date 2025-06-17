Çin’in ham çelik üretimi Ocak-Mayıs döneminde %1,7 düştü ama Mayıs ayında toparlandı 

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonunun verilerine göre bu yıl Mayıs ayında Çin’in pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi yıllık bazda sırasıyla %3,3 ve %6,9 düşüş ile %3,4 artış kaydetti. Bunun sonucunda üretim yine sırasıyla 74,11 milyon mt, 86,55 milyon mt ve 127,43 milyon mt seviyelerinde yer aldı. Yine de Mayıs ayında ülkenin ham çelik üretimi, beklenenden daha sert bir düşüş gözlenen Nisan ayına kıyasla %0,6 daha fazlaydı.

Öte yandan Ocak-Mayıs döneminde ülkede pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi yıllık bazda sırasıyla %0,1 ve %1,7 düşüş ile ve %5,2 artışla sırasıyla 362,74 milyon mt, 431,63 milyon mt ve %605,82 milyon mt oldu. Ocak-Nisan döneminde kaydedilen yıllık bazda %0,4’lük artışın ardından kümülatif üretim yıllık bazda aşağı yönlü seyretti.

Haziran ayının başında (1-10 Haziran) CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi, Mayıs ayı sonuna (21-31 Mayıs ) kıyasla %3,2 artışla 2,16 milyon mt seviyesinde yer almıştı. Bu veriler Çin’de büyük ölçekli tesislerin ham çelik üretiminin, düşen hammadde fiyatlarının etkisiyle artan kârlılığa bağlı olarak halen yüksek olduğunu gösteriyor.