Çin’in ham çelik üretimi Ağustos'ta aylık %6 düştü, Eylül ayında toparlanma bekleniyor

Bu yılın Ağustos ayında Çin’de aylık %4,57 ve yıllık %8,8 düşüşle 68,14 milyon mt pik demir üretilirken ham çelik üretimi aylık %6,05 ve yıllık %10,4 düşüşle 77,92 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Nihai mamul üretimi ise aylık %3,03 ve yıllık %6,5 düşüşle 110,90 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ham çelik üretimi, Temmuz ayında görülen aylık %9,46 düşüşün ardından son kullanıcılardan talep gelmemesi ve çelik fiyatlarının düşmesi nedeniyle yeniden azaldı.

Ocak-Ağustos döneminde Çin’in pik demir üretimi yıllık %4,3 düşüşle 577,7 milyon mt seviyesinde kaydedilirken ham çelik ve nihai mamul üretimi yıllık bazda sırasıyla %3,3 düşüş ve %0,4 artışla 691,41 milyon mt ve 925,73 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Temmuz-Ağustos aylarında yapılan üretim düşüşleri, Çin'deki gayrimenkul krizi nedeniyle zayıf yerel çelik talebi ile karşı karşıya kalan piyasanın toparlanmasına yetmedi. Kaynaklar arz ve talepte daha önemli değişiklikler olması gerektiğini söylüyor. Kapasite yenileme programının durdurulması da kısa vadede piyasaya yardımcı olamayacak.

Eylül başında orta ve büyük ölçekli çelik üreticilerinin ortalama günlük ham çelik üretimi Ağustos ayının sonuna kıyasla %2,57 artışla 1,93 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ağustos ayının sonunda %5,24’lük düşüş kaydedilmişti.

Piyasa canlı sezona girdiği için Eylül ayında toplam çelik üretiminin yükselmesi bekleniyor. Ancak Çin’de gayrimenkul yatırımları Ocak-Ağustos döneminde yıllık %10,2 gibi büyük bir düşüş kaydettiği için son kullanıcılardan talep görülmesi bir süre daha alacak.