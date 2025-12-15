Çin’in ham çelik üretimi 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde %4 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun açıkladığı verilere göre Kasım ayında Çin’in pik demir üretimi yıllık bazda %8,7 ve aylık bazda %4,9 düşüşle 62,34 milyon mt, ham çelik üretimi yıllık bazda %10,9 ve aylık bazda %2,96 düşüşle 69,87 milyon mt ve nihai mamul üretimi yıllık bazda %2,6 ve aylık bazda %2,3 düşüşle 115,91 milyon mt olarak gerçekleşti.

Kasım ayında gözlenen üretim düşüşü, bazı eyaletlerde çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında açıklanan üretim kesintileri ve yıllık üretim hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik adımlar nedeniyle zaten bekleniyordu. Bu seviye Ekim ayında kaydedilen 72 milyon mt’un ardından bu yılın en düşük aylık üretimi oldu. Yıl içindeki en yüksek aylık üretim ise Mart ayında kaydedilen 92,8 milyon mt seviyesinde gerçekleşmişti.



Bu yıl Ocak-Kasım döneminde ise Çin’in pik demir üretimi yıllık bazda %2,3 düşüşle 774,05 milyon mt, ham çelik üretimi %4 düşüşle 891,67 milyon mt ve nihai mamul üretimi %4 artışla 1,33277 milyar mt seviyesinde kaydedildi.