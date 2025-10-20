 |  Giriş 
Çin’in ham çelik üretimi 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde %2,9 düştü

Pazartesi, 20 Ekim 2025 11:06:39 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonunun verilerine göre bu yıl Eylül ayında Çin’in pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi yıllık bazda sırasıyla %2,4 ve %4,6 düşüş ve %5,1 artışla 66,05 milyon mt, 73,49 milyon mt ve 124,21 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Ülkenin ham çelik üretimi, bu yıl ilk kez Temmuz ayında ve ardından Ağustos ayında 80 milyon mt seviyesinin altına geriledikten sonra Eylül ayında da Ağustos’a kıyasla %4,6 azalarak bu seviyenin altında kaldı. Eylül’de Pekin’de düzenlenen askeri tören ve 1-8 Ekim tarihleri arasındaki Ulusal Gün tatili nedeniyle çelik talebinin zayıflaması, Eylül ayındaki ham çelik üretimindeki düşüşte etkili oldu.

Ocak-Eylül döneminde ise Çin’in toplam pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi sırasıyla %1,1 ve %2,9 düşüş ile %5,4 artışla 645,86 milyon mt, 746,25 milyon mt ve 1,1 milyar mt olarak kaydedildi. 

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) tarafından açıklanan verilere göre Ekim ayının başında (1-10 Ekim) Çin’de tamamı CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin günlük ortalama ham çelik üretimi Eylül ayının ortasına (21-30 Eylül) kıyasla %7,5 artışla 2milyon mt seviyesinde gerçekleşti.  


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

