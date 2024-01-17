Çin’in ham çelik üretimi dördüncü çeyrekte görülen düşüşler nedeniyle 2023 yılında yatay seyretti

Çarşamba, 17 Ocak 2024 10:37:19 (GMT+3) | Şanghay

2023 yılında Çin’in pik demir üretimi yıllık %0,7 artışla 871,01 milyon mt seviyesinde kaydedilirken ham çelik üretimi yatay seyrederek 1,02 milyar mt seviyesinde yer aldı. Aynı yıl için ülkenin nihai mamul üretimi ise %5,2 artışla 1,4 milyar mt oldu. Çin hükümeti 2023 yılında üretim artışı olmasını istemediği için bu durum piyasa kaynakları tarafından bekleniyordu. Yassı mamul üretimi 2021 yılında %3 ve 2022 yılında %1,7 düşüş kaydettikten sonra bu yıl artış gösterdi. Çinli bir tüccar, “Nihai mamul üretimine baktığımızda aslında üretimde artış olduğunu görüyoruz. Ham çelik üretimi hükümetin talebi doğrultusunda düzenlendi,” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Çin’in pik demir ve ham çelik üretimi sırasıyla aylık %6,1 ve %11,4 düşüşle 60,9 milyon mt ve 67,4 milyon mt seviyelerinde kaydedilirken yıllık bazda sırasıyla %11,8 ve %14,9 düşüş görüldü. Çin’in Aralık ayındaki nihai mamul üretimi aylık %1,8 düşüş ve yıllık %1,5 artışla 108,5 milyon mt seviyesinde yer aldı. Aylık bazdaki düşüşlerin nedeni olarak Aralık ayında çevresel faktörlerden dolayı kısa süreli üretim kısıtlamaları uygulanması gösterildi.

2023 yılında Çin hükümeti, kış mevsimine yönelik çok ciddi üretim kısıtlamaları uygulamadı ve piyasanın kendini şekillendirmesine izin verdi. Çinli üreticiler 2023’ün bazı aylarında zarar etse de dış piyasalara yapılan satışların güçlü olması yüksek kapasite kullanım oranlarını destekledi. Ülkenin ihracatı 2016’dan beri en yüksek seviyede kaydedilerek 90.3 milyon mt oldu. Öte yandan inşaat sektöründe talep zayıflasa da otomotiv, gemi inşaatı ve enerji sektörlerinde talebin güçlenmesi bu durumu dengeledi. Önümüzdeki yıl Çin’in ham çelik üretiminin inşaat çeliği tüketiminin artacağı ve ihracatın güçlü bir performans göstermeye devam edeceği beklentilerine bağlı olarak benzer bir seviyede kaydedilmesi bekleniyor.