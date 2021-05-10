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Çin’de temel nihai çelik mamullerin stokları Nisan ayının sonunda %9,4 düştü

Pazartesi, 10 Mayıs 2021 14:57:25 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, bu yıl 30 Nisan itibarıyla, Çin’in 20 büyük şehrinde beş başlıca nihai çelik ürünün toplam yerel stokları, 20 Nisan’a kıyasla 1,33 milyon mt veya %9,4 düşüş göstererek 12,87 milyon mt oldu.

30 Nisan tarihi itibarıyla, Çin’de yerel filmaşin ve inşaat demiri stokları, 20 Nisan’a kıyasla sırasıyla %11,5 ve %12,8 düşüşle 2,47 milyon mt ve 6,75 milyon mt seviyesinde yer aldı. Yassı çelik mamulleri arasından yalnızca sıcak sac stokları %0,7 artışla 1,54 milyon mt olurken, soğuk sac ve orta kalınlıkta levha stokları sırasıyla %0,9 ve %2 düşüşle 1,13 milyon mt ve 980.000 mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Çin  ham çelik  Uzak Doğu  ticaret  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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