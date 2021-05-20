Cadence Minerals Brezilya’daki tesisinden ikinci demir cevheri sevkiyatını gerçekleştirdi

Perşembe, 20 Mayıs 2021 10:17:13 (GMT+3) | Sao Paulo

Cadence Minerals ve Indo Sino’nun sahibi olduğu Dev Mineração’nun ikinci demir cevheri sevkiyatını yaptığı duyuruldu.

Açıklamada, sevkiyatın Brezilya’nın Amapa eyaletindeki tesisinden gerçekleştirildiği belirtildi.

Şirket, 48.670 mt %58 tenörlü demir cevheri satışı ve sevkiyatı gerçekleştirdi.

Cadence yaptığı açıklamada, “Dev, rekabete dayalı bir ihale süreci için Indo Sino Pty Ltd ve Cadence ile birlikte çalıştı. Alıcı, dünyanın en büyük küresel doğal kaynak şirketi ve önemli bir emtia üreticisi ve pazarlamacısı oldu,” sözlerine yer verdi.

Cadence ayrıca, Dev’in 10 milyon $ kâr elde etmesini beklediğini açıkladı.