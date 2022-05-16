Büyük Göller bölgesinde demir cevheri sevkiyatı Nisan ayında %44,7 düştü

Pazartesi, 16 Mayıs 2022 09:15:44 (GMT+3) | San Diego

ABD Nehir Taşıyıcıları Birliği (LCA) tarafından açıklanan verilere göre, Büyük Göller bölgesinde demir cevheri sevkiyatları bu yılın Nisan ayında, geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %44,7 düşüşle 3 milyon ton seviyesinde kaydedildi. Sevkiyatlar, söz konusu ayın beş yıllık ortalamasına kıyasla yaklaşık %41,3 düşüş göstermiş oldu.

Yılın başından bu yana yapılan demir cevheri ticareti, 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %41,7 düşerek 5,5 milyon ton seviyesinde yer aldı.

LCA, söz konusu ayda, demir cevheri yüklemelerinin Ocak-Nisan döneminin beş yıllık ortalamasına kıyasla %37,4 düştüğünü bildirdi.