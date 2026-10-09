Hertha Metals, Teksas'ta 100 milyon $ değerindeki yüksek saflıkta demir tesisinin temelini attı

ABD merkezli çelik üreticisi Hertha Metals, Teksas'ta yaklaşık 100 milyon $ yatırımla kurulacak Chalyx tesisinin temelini attığını açıkladı. Çelik ve mıknatıs üretimine uygun yüksek saflıkta demir üretimi için toplam yaklaşık 10.000 mt yıllık kapasiteye sahip olacak tesisin öncelikle yerli nadir toprak mıknatısı üreticilerine tedarik sağlayacağı belirtildi.

Tesisin 2027 sonunda devreye alınması hedefleniyor

Hertha'nın Pi100 pilot tesisinin yanında kurulacak Chalyx'in 2027 sonunda faaliyete geçmesi, mıknatıs üretimine uygun demir üretiminin ise 2028 başında başlaması bekleniyor. Tesiste ağırlıklı olarak Minnesota'nın Iron Range bölgesinden tedarik edilen yerli demir cevheri ve Teksas kaynaklı doğal gaz kullanılacak. CV Engineering ise projenin mühendislik, tedarik ve inşaat ortağı olarak görev yapacak.

Yerli mıknatıs tedarik zinciri önceliğini koruyor

Hertha'ya göre ABD yaklaşık %70 tenörlü, nadir toprak kalıcı mıknatıslarında kullanılan yüksek saflıkta demirin neredeyse tamamını ithal ediyor. Şirket, ABD'nin önde gelen mıknatıs üreticileriyle tedarikçi yeterlilik değerlendirme sürecini sürdürüyor. Hertha, pilot tesisinde %99,95 demir saflığına ulaşarak elektrikli araç, rüzgar enerjisi ve savunma uygulamalarına yönelik üretim yapan başlıca mıknatıs üreticilerinin teknik gerekliliklerini karşıladığını ifade etti.

Tek aşamalı teknoloji, gelecekteki çelik kapasitesi artışını destekliyor

Hertha geliştirdiği teknolojinin doğal gaz veya hidrojen kullanarak demir cevherini tek bir sürekli reaktörde demir ya da çeliğe dönüştürdüğünü, üretim maliyetlerinin yüksek fırın yöntemine kıyasla %25 daha düşük olduğunu ve emisyonların ise doğal gaz kullanıldığında yaklaşık %50, hidrojen kullanıldığında %98'e kadar azaldığını belirtti.

Chalyx ayrıca çelik üreticileri ve imalatçıların denemeleri için malzeme tedarik ederek planlanan yıllık 500.000 mt kapasiteli demir ve çelik tesisinin işletme ve ekonomik altyapısını oluşturacak.

Son finansman turu inşaatı destekliyor

Eylül ayında Khosla Ventures ile Doerr Capital'in ortak liderliğinde gerçekleştirilen 133,65 milyon $ tutarındaki A Serisi finansman turu tamamlanmıştı. Finansman, ABD hükümetinin Sanayi Tabanı Analiz ve Sürdürme programı kapsamında sağladığı 65 milyon $ tutarındaki sermaye yatırımını da içerirken, diğer yatırımcılar arasında Toyota Ventures, Siemens Financial Services ve Gates Frontier yer aldı.