 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Mesabi...

Mesabi Metallics demir cevheri projesi için 150 milyon $ finansman aldı

Salı, 07 Nisan 2026 11:50:24 (GMT+3)   |   İstanbul

Hindistan merkezli Essar Group bünyesindeki ABD’li madencilik şirketi Mesabi Metallics Company, Minnesota’daki doğrudan indirgenmiş kalite demir cevheri projesi için Avustralya merkezli çok uluslu yatırım bankacılığı ve finansal hizmetler grubu Macquarie Group’tan 150 milyon $ finansman aldığını açıkladı.

Söz konusu finansmanın, şirketin maden ve pelet tesisinin bu yılın üçüncü çeyreğinde devreye alınmasına yönelik planlarını destekleyeceği belirtildi.

Bu finansman, daha önce Breakwall Capital ve Valor Mining Credit Partners II tarafından sağlanan 520 milyon $ tutarındaki teminatlı kredi finansmanının ardından gelerek projeye yönelik güçlü finansal desteğin sürdüğünü ortaya koydu.

Söz konusu tesis, elektrik ark ocağında çelik üretimi için yüksek kaliteli doğrudan indirgenmiş kalite pelet tedarik etmeyi hedefliyor ve daha düşük emisyonlu çelik üretim süreçlerini desteklemeyi amaçlıyor.

ABD çelik tedarik zincirinde kritik rol

Mesabi Metallics projesi, ABD’nin:

  • sanayi tedarik zincirlerini güçlendirme,
  • ithal hammaddelere bağımlılığı azaltma,
  • üretim, altyapı ve savunma gibi sektörleri destekleme hedefleri doğrultusunda stratejik önem taşıyor.

Projenin, düşük emisyonlu çelik üretiminde yaygın olarak kullanılan yeni nesil elektrik ark ocakları için hammaddeler üretmesi bekleniyor.

Söz konusu proje tamamlandığında Minnesota’da yaklaşık 50 yıl sonra kurulan ilk yeni demir cevheri madeni ve pelet tesisi olacak.


Etiketler: Pelet Demir Cevheri Hammaddeler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Üretim Yatırım 

iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis