Mesabi Metallics, Nashwauk tesisinde ilk konsantre demir cevherini üretti, kapasitesini artırmayı planlıyor

Hindistan merkezli Essar Group bünyesindeki ABD merkezli demir cevheri üreticisi Mesabi Metallics, Minnesota eyaletinin Nashwauk kentindeki yeni maden ve pelet tesisinde ilk konsantre demir cevheri üretimini gerçekleştirdi. ABD'de son 50 yılda faaliyete geçen ilk yeni demir cevheri madeni ve pelet tesisi olan projede şirket, bu gelişmeyi 17 Eylül'de sahada yaklaşık 1,3 milyon mt cevherin yerinden söküldüğü bir patlatma etkinliğiyle kutladı.

Konsantre cevherin nihai ürüne dönüşmesi için peletleme ve pişirme işlemlerinden geçirilmesi gerekiyor. Şirketin yerel basın aracılığıyla paylaştığı bilgilere göre tüm konsantre üretim ünitelerinin Ekim ayında faaliyete geçmesi ve kısa süre sonra pelet üretiminin başlaması bekleniyor. Tesisin, elektrik ark ocaklarında çelik üretiminde kullanılan doğrudan indirgenmiş demirin (DRI) üretimine hammadde sağlamak üzere yılda 7 milyon mt'ye kadar doğrudan indirgemeye uygun kalitede demir cevheri peleti üretmesi öngörülüyor.

ABD İhracat-İthalat Bankası (EXIM), proje için 770 milyon $ kredi sağladı. Mesabi Metallics CEO'su Joe Broking, bu krediyle projenin 2,5 milyar $ tutarındaki finansmanının tamamlandığını belirtirken, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Pete Stauber, EXIM'in şirketin kapasite artırımı için 10 milyar $'a kadar finansman sağlayacağını ifade etti.

Basında yer alan haberlere göre Broking, 15 Eylül'de Itasca İlçe Yönetim Kuruluna yaptığı açıklamada, şirketin toplam proje maliyetini 7,5 milyar $'a çıkaracak ve 500 yeni istihdam yaratacak 5 milyar $ tutarında yeni bir yatırım aşaması planladığını belirtti. Bu tutarın 3,1 milyar $'lık kısmı yıllık pelet üretim kapasitesinin 7 milyon mt'den 18 milyon mt'ye çıkarılmasına, 1,9 milyar $'lık kısmı ise bir DRI tesisi kurulmasına ayrılacak. Şirket, kapasite artırımı için izin başvurularını yıl sonuna kadar eyalet yetkililerine sunmayı planlasa da Broking, takvimin Ocak ayına sarkabileceğini ifade etti.

Mesabi Metallics, sonraki üretim aşamalarına yönelik tesisleri için Minnesota dışındaki lokasyonları da değerlendirirken, Kentucky eyaletinin Paducah kentinde kurulması planlanan DRI ve çelik tesisi için hâlihazırda yaklaşık 20 açık pozisyona ilişkin iş ilanı bulunuyor.

EXIM'in açıklamasına göre hâlihazırda 200'ün üzerinde çalışanı bulunan şirket, maden ve tesis tam kapasiteye ulaştığında yaklaşık 350 kişiyi daha istihdam etmeyi bekliyor. Sahada ayrıca yüklenici firmalara bağlı 1.500'ün üzerinde inşaat çalışanı görev yapıyor.

Broking ayrıca Minnesota Doğal Kaynaklar Dairesinin (DNR) 2021'de şirketten geri aldığı ve 2023'te Cleveland-Cliffs'e devrettiği 2.600 akrelik alanı kapsayan maden kiralama haklarının iade edilmesini talep etti. Bu haklar olmadan madenin tahmini işletme ömrü 23 yıl seviyesinde bulunuyor. Mesabi Metallics ayrıca Cleveland-Cliffs'e karşı rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 5 milyar $'ın üzerinde tazminat talebiyle dava açarken, davanın jüri önünde görülmesine Mayıs 2027'de başlanması planlanıyor.