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Büyük Göller bölgesinde demir cevheri sevkiyatı Kasım’da %4,7 düştü

Salı, 17 Aralık 2024 10:06:04 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Nehir Taşıyıcıları Birliği (LCA) tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Kasım ayında Büyük Göller bölgesinde demir cevheri sevkiyatları 2023 yılının aynı ayına kıyasla %4,7 düşüşle 4,3 milyon ton seviyesinde yer aldı. Sevkiyatlar söz konusu ayın beş yıllık ortalamasının %3,5 altında kaydedildi.

Ocak-Kasım döneminde demir cevheri ticareti 2023 yılının aynı dönemine kıyasla %2,3 düşüşle 45,2 milyon ton oldu. LCA, bahsi geçen dönem için demir cevheri yüklemelerinin beş yıllık ortalamanın %4,2 üzerinde yer aldığını bildirdi.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler ABD Kuzey Amerika 

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