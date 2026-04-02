Mesabi Metallics büyük ölçekli demir cevheri projesi için 520 milyon $ finansman aldı

Hindistan merkezli Essar Group bünyesindeki ABD’li madencilik şirketi Mesabi Metallics Company, Minnesota’daki büyük ölçekli demir cevheri projesi için 520 milyon $’lık teminatlı kredi finansmanı sağladığını duyurdu.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde üretime başlaması hedeflenen şirkete yönelik finansmanın Breakwall Capital ve Valor Mining Credit Partners II tarafından Vitol iş birliğiyle sağlandığı bildirildi.

Minnesota’da stratejik DR kalite demir cevheri projesi

Minnesota’nın kuzeyinde yaklaşık 2,5 milyar $ yatırımla en az 16.000 dönümlük bir arazide kurulan projede doğrudan indirgenmiş (DR) kalite demir cevheri madeni ve peletleme tesisi yer alacağı ifade edildi. Söz konusu tesisin, elektrik ark ocağı bazlı çelik üretimi için yüksek kaliteli hammadde sağlayarak ABD’nin yerel çelik tedarik zincirini güçlendirmesinin beklendiği vurgulandı.

Essar Group’un projeye halihazırda 2 milyar $’ın üzerinde sermaye yatırımı yaptığı belirtilirken, SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere ABD İhracat-İthalat Bankası da otomotiv, altyapı, gemi inşa ve savunma gibi stratejik sektörler açısından önem taşıdığını göz önünde bulundurarak projeye destek açıklamıştı.

Elektrik ark ocağı bazlı üretim ve tedarik zinciri desteklenecek

Mesabi Metallics CEO’su Joe Broking, proje sayesinde ABD iç piyasasına DR kalite demir cevheri tedarik edileceğini ve böylelikle çelik üreticilerinin ithalata olan bağımlılığının azalacağını dile getirdi. Broking ayrıca elektrik ark ocağı bazlı üretimin daha temiz ve enerji verimli bir yöntem olduğunu vurguladı.

Bununla birlikte projenin, yüzlerce kişiye istihdam sağlamasının ve ABD’de sanayi kapasitesinin yeniden ülke içine çekilmesine katkıda bulunmasının beklendiği vurgulandı. Breakwall Capital Yönetici Ortağı Daniel Flannery ise projenin ölçeği, uzun ömürlü rezerv yapısı ve sanayi gelişimi açısından stratejik önemine dikkat çekti.