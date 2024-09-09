Mesabi Metallics projesini engellemeye çalışan Cleveland-Cliffs’ten tazminat istiyor

ABD merkezli madencilik şirketi Mesabi Metallics’in açıklamasına göre yıllarca süren davaların ardından Delaware'’deki bir federal mahkeme, ABD’li madencilik şirketi Cleveland-Cliffs’in Mesabi'nin Minnesota’da demir cevheri madeni ve peletleme tesisi inşa etmesini engellediğini tespit etti ve bu hareketin rekabet açısından doğru olmadığına karar verdi.

Mesabi’nin projesindeki müteahhitlere Mesabi ile ilişkilerini sonlandırmaları yönünde baskı yaptığı tespit edilen Cleveland-Cliffs’in bu davranışının rekabete aykırı olduğu sonucuna varan mahkeme, bu eylemlerin Mesabi’yi piyasadan uzaklaştırabileceğini ve rekabet koşullarına zarar vereceğini belirtti. Mesabi’nin tazminat talepleri yargıya taşınacak. Mesabi’nin uzmanları, Cleveland-Cliffs’in rekabete aykırı davranışının neden olduğu zararı yaklaşık 1,9 milyar $ olarak hesapladı. Nihai tazminat tutarı davanın ardından jüri tarafından belirlenecek.

Mesabi Metallics, Minnesota’nın Nashwauk kentinde bir demir cevheri madeni ve yıllık kapasitesi 7 milyon mt olan bir peletleme tesisi inşa ediyor. Peletleme tesisinin 2026’nın ilk çeyreğinde devreye alınması planlanıyor. Şirket söz konusu projeye 1,7 milyar $’ın üzerinde yatırım yaptı ve proje için yaklaşık 650 milyon $ daha ayrıldı.