Cargill stratejik yeniden yapılandırma kapsamında metal birimini Macquarie’ye satmayı değerlendiriyor

Reuters’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD merkezli emtia devi Cargill, metal faaliyetlerinin olası satışına yönelik Avustralya merkezli Macquarie Group ile görüşmeler yürütüyor.

Kaynaklar, görüşmelerin devam ettiğini ancak henüz nihai bir anlaşmaya varılmadığını ve görüşmelerin satışla sonuçlanmasının kesinlik taşımadığını belirtti. Ayrıca Cargill ve Macquarie’nin söz konusu görüşmelere ilişkin kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadığı da bildirildi.

Merkezi Singapur’da bulunan Cargill’in metal biriminin, küresel demir cevheri ve çelik ticaretinde önemli oyuncular arasında yer aldığına dikkat çekildi. Birimin yıllık yaklaşık 60-70 milyon mt demir cevheri ve yaklaşık 4 milyon mt çelik ticareti yaptığı ifade edildi.

Piyasa koşulları giderek zorlaşıyor

Söz konusu görüşmelerin, metal sektöründeki ticaret koşullarının zorlaştığı bir dönemde gündeme geldiğine dikkat çekildi. Çin gayrimenkul sektöründe devam eden sorunlar ve çelik tüketimindeki büyümenin yavaşlaması nedeniyle demir cevheri talebine yönelik beklentilerin zayıfladığı dile getirildi. Dünyanın en büyük demir cevheri tüketicisi olan Çin’in ekonomik performansının, küresel piyasa görünümü açısından belirleyici olmaya devam ettiği vurgulandı.

Öte yandan piyasa oyuncuları, China Mineral Resources Group’un (CMRG) merkezi demir cevheri tedarikindeki rolünün giderek arttığının altığını çizdi. Kurumun artan etkisinin fiyatlardaki dalgalanmaları azaltarak bu dalgalanmaları avantaja çeviren tüccarlar için fırsatları sınırlandırdığını ifade etti.

Cargill bazı çelik faaliyetlerinden daha önce çıkmıştı

Cargill’in son yıllarda metal faaliyetlerinde yeniden yapılandırma sürecine girdiği aktarıldı. Şirketin, Çin inşaat ve gayrimenkul sektörlerinde uzun süredir devam eden zayıflığın çelik talebi üzerinde baskı kurması nedeniyle 2024 yılında ülkedeki fiziki çelik ticareti faaliyetlerinden çekildiği hatırlatıldı.

2024 yılında organizasyon yapısını beş birimden üç birime indirerek faaliyetlerini yeniden düzenleyen şirketin, temel odağını gıda ve tarım sektörlerindeki ana faaliyetlerine yönlendirmeyi hedeflediği paylaşıldı.