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Mesabi Metallics Minnesota’daki demir cevheri madeninde ilk üretime başladı

Cuma, 17 Temmuz 2026 10:39:18 (GMT+3)   |   İstanbul

Hindistan merkezli Essar Group bünyesinde faaliyet gösteren ABD’li Mesabi Metallics Company LLC (Mesabi Metallics), Minnesota eyaletinin Nashwauk kentinde bulunan yeni demir cevheri madenindeki ilk üretime başladığını ve 2026 yılının üçüncü çeyreğinin ilerleyen dönemlerinde başlaması planlanan ilk pelet üretimine yönelik çalışmaların takvime uygun şekilde ilerlediğini açıkladı.

10 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen patlatmada 66 delikli bir düzen kullanılırken, tek seferde yaklaşık 211.000 ton cevher parçalandı. Söz konusu patlatmayla maden ocağının tabanına ulaşan ilk rampa açılarak 400 tonluk taşıma kamyonlarının cevher nakliyesine başlamasının önü açıldı. Mesabi Metallics, maden tam ölçekli üretime doğru ilerlerken patlatma çalışmalarının haftalık olarak devam etmesinin beklendiğini belirtti.

Yaklaşık 2,5 milyar $’lık yatırımla hayata geçirilen ve 350 kalıcı istihdam yaratacak olan proje, Minnesota’da son 50 yılda inşa edilen ilk yeni demir cevheri madeni ve pelet tesisi olacak. 23 yıllık işletme ömrüne sahip olması beklenen tesisin, Kuzey Amerika’daki ticari doğrudan indirgenmiş demir kalitesinde demir cevheri peleti üreten az sayıdaki önemli yerli üreticiden biri olması öngörülüyor. Projenin rödovans hakkı sahibi The Metals Royalty Company Inc. (TMCR) tarafından açıklanan verilere göre yıllık 7,28 milyon mt üretim hedeflenirken, yakın vadede kapasitenin yıllık 8,5 milyon mt seviyesine çıkarılması planlanıyor.

Söz konusu gelişme Mesabi Metallics’in tamamen Minnesota’daki Iron Range bölgesinde üretilen ve şirket tarafından en yüksek kaliteli doğrudan indirgeme kalite demir cevheri peleti olarak tanımlanan “Patriot Pellet” markasını 4 Temmuz tarihinde piyasaya sürmesinin ardından geldi. Şirket, projeyi kritik çelik tedarik zincirlerini yeniden ABD’ye taşıma ve ülkenin çelik, gemi inşa ve savunma sanayilerinde kullanılan yabancı kaynaklı doğrudan indirgenmiş kalite cevhere bağımlılığını azaltma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriyor.

Mesabi Metallics maden genel müdürü Shane Holman, “Bu ilk patlatma, projenin hazırlık aşamasından üretim aşamasına geçtiği anı temsil ediyor. Bugün patlattığımız cevher, dünyadaki en yüksek kaliteli DR kalite peletlerden bazılarına dönüştürülecek,” dedi.

Mesabi Metallics CEO’su Joe Broking ise, “Bu madenden çıkarılan her ton cevher, Amerikan istihdamının, yatırımının ve üretim kabiliyetinin yeniden harekete geçirilmesini temsil ediyor. ABD’nin çelik sektörünü, tersanelerini ve savunma sanayisini desteklemeye devam etmek amacıyla Iron Range bölgesine yatırım yapmayı sürdüreceğiz,” ifadelerini kullandı.


Etiketler: Pelet Demir Cevheri Hammaddeler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Yatırım Üretim 

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