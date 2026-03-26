ABD çelik tedarik zincirini güçlendirmek için Mesabi Metallics projesine 10 milyar $’a varan destek verecek

ABD İhracat-İthalat Bankası (EXIM), Hindistan merkezli Essar Group bünyesindeki Mesabi Metallics tarafından yürütülen büyük ölçekli demir cevheri madenciliği ve işleme projesine destek verdiğini duyurdu.

Toplamda 10 milyar $’a kadar ulaşabilecek söz konusu desteğin, ABD’nin Hint-Pasifik ortaklarıyla iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan yaklaşık 30 milyar $’lık stratejik anlaşmaların bir parçasını oluşturduğu belirtildi.

ABD çelik tedarik zincirini güçlendirme hedefi

Yapılan anlaşmanın temel noktalarından birinin ABD’nin çelik tedarik zincirinin dayanıklılığını artırmak olarak öne çıktığı ifade edildi.

Minnesota’daki Mesabi Iron Range bölgesinde yer alan Mesabi Metallics projesinin, çelik üretiminde kullanılan yüksek kalite demir cevheri üretimini artırarak kritik bir rol oynamasının beklendiği dile getirildi. Ayrıca faaliyete geçtiğinde tesisin yıllık yaklaşık 7 milyon ton doğrudan indirgenmiş pelet üretmesinin öngörüldüğü vurgulandı.

Doğrudan indirgenmiş peletin, özellikle elektrik ark ocaklı üretim süreçlerinde kullanıldığı ve ABD’de düşük emisyonlu çelik üretimine geçişi destekleyeceği aktarıldı.

Bu yıl içerisinde faaliyete geçmesi beklenen projenin yüzlerce kişiye istihdam sağlayacağı, bölgesel ekonomik kalkınmaya katkıda bulunacağı ve ABD’nin sanayi kapasitesini artıracağı vurgulandı.

ABD-Hindistan stratejik iş birliği derinleşiyor

Aynı zamanda yatırımla birlikte ABD ile Hindistan arasındaki sanayi iş birliğinin derinleştiğine dikkat çekildi. EXIM, Mesabi Metallics gibi projeleri destekleyerek enerji, madenler ve sanayi tedarik zincirleri alanlarındaki iş birliğini artırmayı ve iki ülke arasındaki uzun vadeli ekonomik ve stratejik ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediğini bildirdi.