ABD, Rus kömür madencileri ve çelik üreticilerine yeni yaptırımlar getirdi

ABD Hazine Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, ürünleri ve hizmetleri ile Ukrayna’nın işgalini desteklediği ve Rusya’nın mevcut yaptırımlardan kaçınmasına yardımcı olduğu düşünülen kömür madencileri ve çelik üreticileri de dahil yaklaşık 400 şirketin ve kişinin yaptırım listesine dahil edildiğini duyurdu. Söz konusu şirketler, Rusya, Asya, Avrupa ve Orta Doğu’da faaliyet gösteriyor. Listeye bu defa birçok kömür üreticisinin dahil edildiği görülüyor ve bu durumun Rusya’nın kömür ihracatı üzerinde baskı oluşturması bekleniyor.

“Başkan Biden ve G7 liderlerinin Rusya’nın metal sektöründen elde ettiği geliri düşürme yönündeki taahhütleri doğrultusunda hareket eden hazine bakanlığı, çelik üreticileri, demir ve kömür madencileri beraberinde Rus metal ve madencilik şirketlerine özelleştirilmiş hizmetler sunan yardımcı şirketleri hedef alıyor,” ifadelerine yer verildi.

Böylelikle yaptırım listesine Rus madencilik ve çelik şirketi Evraz Group’un bağlı kuruluşları ile Rusya’nın en büyük çelik üreticisi Magnitogorskiy Metallurgicheskiy Kombinat (MMK) dahil edildi. Evraz Group’un çelik üretimi ve madencilik alanlarında faaliyet gösteren bağlı kuruluşlarının Evraz Kachkanarski Gorno Obogatitelny Kombinat, Evraz Nizhnetagilski Metallurgicheski Kombinat (NTMK), Evraz Obedinenny Zapadno Sibirski Metallurgicheski Kombinat, Evraz Vanadi Tula ve Evraz Market olduğu belirtildi.

Ayrıca listeye dahil edilen diğer madenciler ve çelik üreticilerinin Obyedinennaya Ugolnaya Kompaniya Yuzhkuzbassugol, GRK Bystrinskoe, Raspadskaya Ugolnaya Kompaniya, Shakhta Alardinskaya, Shakhta Esaulskaya ve Raspadskaya olduğu öğrenildi.

Piyasada yapılan değerlendirmelere göre karardan etkilenen şirketlerin sayısı göz önünde bulundurulduğunda yaptırımlar, Rusya’nın buhar kömürü ve koklaşabilir taş kömürü ihracatı üzerinde ciddi bir baskı oluşturacak. Rusya’dan en fazla kömür ithalatı gerçekleştiren ülke olan Çin’in Hindistan ile birlikte alımlara devam etmesi bekleniyor. Ancak piyasa oyuncuları, kömür ithalatına yönelik ödemelerde sorunlar yaşanabileceğini düşünüyor.

Öte yandan daha önceden getirilen yaptırımlardan kaçınmasına yardımcı olmak amacıyla Rusya’ya mikroelektronik tedariki gerçekleştiren Birleşik Arap Emirlikleri, Hong Kong, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan ve Çin merkezli 131 aracı şirket de listeye dahil edildi.