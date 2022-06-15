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Büyük Göller bölgesinde demir cevheri sevkiyatı Mayıs ayında %20,4 düştü

Çarşamba, 15 Haziran 2022 09:19:58 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Nehir Taşıyıcıları Birliği (LCA) tarafından açıklanan verilere göre, Büyük Göller bölgesinde demir cevheri sevkiyatları bu yılın Mayıs ayında, geçtiğimiz yılın Mayıs ayına kıyasla %20,4 düşüşle 4,4 milyon ton seviyesinde kaydedildi. Sevkiyatlar, söz konusu ayın beş yıllık ortalamasına kıyasla yaklaşık %21,9 düşüş göstermiş oldu.

Yılın başından bu yana yapılan demir cevheri ticareti, 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %33,9 düşerek 9,9 milyon ton seviyesinde yer aldı.

LCA, söz konusu ayda, demir cevheri yüklemelerinin Ocak-Mayıs döneminin beş yıllık ortalamasına kıyasla %31,4 düştüğünü bildirdi.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler ABD Kuzey Amerika 

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