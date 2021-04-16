Büyük Göller bölgesinde demir cevheri sevkiyatı Mart ayında hafifçe arttı

ABD Nehir Taşıyıcıları Birliği (LCA) tarafından açıklanan verilere göre, bu yılın Mart ayında Büyük Göller bölgesinde demir cevheri sevkiyatları, geçen yılın Mart ayında kaydedilen 1,26 milyon tona kıyasla 1,28 milyon ton seviyesinde kaydedildi. Ancak Mart ayındaki demir cevheri yüklemeleri, söz konusu ayın 5 yıllık ortalamasına kıyasla %13,5 düşüş gösterdi.
Ocak-Mart dönemindeki demir cevheri ticareti, geçen yılın aynı döneminde kaydedilene kıyasla %26,3 artışla 3,9 milyon ton seviyesinde kaydedildi. Sevkiyatlar 5 yıllık Ocak-Mart dönemi ortalamasının %12,2 üstünde yer aldı.