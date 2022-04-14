Büyük Göller bölgesinde demir cevheri sevkiyatı Mart ayında %54,9 düştü

Perşembe, 14 Nisan 2022 09:30:07 (GMT+3) | San Diego

ABD Nehir Taşıyıcıları Birliği (LCA) tarafından açıklanan verilere göre, Büyük Göller bölgesinde demir cevheri sevkiyatları bu yılın Mart ayında, geçtiğimiz yılın Mart ayına kıyasla %54,9 düşüşle 579.217 ton seviyesinde kaydedildi.

Sevkiyatlar, söz konusu ayın 5 yıllık ortalamasına kıyasla yaklaşık %60 düşüş göstermiş oldu.

Yılın başından bu yana yapılan demir cevheri ticareti, 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %37,5 düşerek 2,4 milyon ton seviyesinde yer aldı.

LCA, söz konusu ayda, demir cevheri yüklemelerinin Ocak-Mart döneminin beş yıllık ortalamasına kıyasla %31,8 düştüğünü bildirdi.