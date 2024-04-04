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Büyük Göller bölgesinde demir cevheri sevkiyatı Mart ayında %25,5 arttı

Perşembe, 04 Nisan 2024 09:26:48 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Nehir Taşıyıcıları Birliği (LCA) tarafından açıklanan verilere göre, Büyük Göller bölgesinde demir cevheri sevkiyatları bu yılın Mart ayında 2023 yılının aynı ayına kıyasla %25,5 artışla 1,6 milyon ton seviyesinde yer aldı. Sevkiyatlar söz konusu ayın beş yıllık ortalamasının %47,5 üzerinde kaydedildi.

Ocak-Mart döneminde demir cevheri ticareti 2023 yılının aynı dönemine kıyasla %16,8 artışla 4,4 milyon ton oldu. LCA, bahsi geçen dönem için demir cevheri yüklemelerinin beş yıllık ortalamanın %31,9 üzerinde yer aldığını bildirdi.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler ABD Kuzey Amerika 

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