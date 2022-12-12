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Büyük Göller bölgesinde demir cevheri sevkiyatı Kasım ayında %4,5 arttı

Pazartesi, 12 Aralık 2022 09:39:19 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Nehir Taşıyıcıları Birliği (LCA) tarafından açıklanan verilere göre, Büyük Göller bölgesinde demir cevheri sevkiyatları bu yılın Kasım ayında geçtiğimiz yılın Kasım ayına kıyasla %4,5 artışla 4,4 milyon ton seviyesinde kaydedildi. Sevkiyatlar söz konusu ayın beş yıllık ortalamasına kıyasla yaklaşık %6,4 düşüş göstermiş oldu.

Yılın başından bu yana yapılan demir cevheri ticareti 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %18,6 düşerek 38,3 milyon ton seviyesinde yer aldı.

LCA söz konusu ayda demir cevheri yüklemelerinin Kasım ayının beş yıllık ortalamasına kıyasla %17,7 düştüğünü bildirdi


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler ABD Kuzey Amerika 

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