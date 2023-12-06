Büyük Göller bölgesinde demir cevheri sevkiyatı Kasım ayında %1,5 arttı

Çarşamba, 06 Aralık 2023 09:17:38 (GMT+3) | San Diego

ABD Nehir Taşıyıcıları Birliği (LCA) tarafından açıklanan verilere göre, Büyük Göller bölgesinde demir cevheri sevkiyatları bu yılın Kasım ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %1,5 artışla 4,5 milyon ton seviyesinde yer aldı. Sevkiyatlar söz konusu ayın beş yıllık ortalamasının %1,7 altında kaydedildi.

Bu yılın ilk on bir ayında demir cevheri ticareti geçen yılın aynı dönemine kıyasla %20,8 artışla 46,3 milyon ton oldu.

LCA, yılın ilk on bir ayı için demir cevheri yüklemelerinin beş yıllık ortalamanın %5 üzerinde yer aldığını bildirdi.