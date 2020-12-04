Büyük Göller bölgesinde demir cevheri sevkiyatı Kasım ayında %10 düştü

ABD Nehir Taşıyıcıları Birliği (LCA) tarafından açıklanan verilere göre, Büyük Göller bölgesinde demir cevheri sevkiyatları Kasım ayında yıllık %10 düşüşle 4,25 milyon ton seviyesinde kaydedildi. Sevkiyatlar 5 yıllık Kasım ayı ortalamasının %12,5 altında yer aldı.
Ocak-Kasım dönemindeki demir cevheri ticareti, geçen yılın aynı döneminde kaydedilene kıyasla %24,8 düşüşle 36,6 milyon ton seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemdeki demir cevheri yüklemeleri, söz konusu dönemin 5 yıllık ortalamasına kıyasla %22,5 düşüş gösterdi.