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Büyük Göller bölgesinde demir cevheri sevkiyatı Kasım ayında %10 düştü

Cuma, 04 Aralık 2020 10:21:24 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Nehir Taşıyıcıları Birliği (LCA) tarafından açıklanan verilere göre, Büyük Göller bölgesinde demir cevheri sevkiyatları Kasım ayında yıllık %10 düşüşle 4,25 milyon ton seviyesinde kaydedildi. Sevkiyatlar 5 yıllık Kasım ayı ortalamasının %12,5 altında yer aldı.

Ocak-Kasım dönemindeki demir cevheri ticareti, geçen yılın aynı döneminde kaydedilene kıyasla %24,8 düşüşle 36,6 milyon ton seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemdeki demir cevheri yüklemeleri, söz konusu dönemin 5 yıllık ortalamasına kıyasla %22,5 düşüş gösterdi.


Etiketler: ABD  demir cevheri  Kuzey Amerika  hammaddeler  |  benzer haberler »


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