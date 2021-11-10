Büyük Göller bölgesinde demir cevheri sevkiyatı Ekim ayında %32,4 arttı

Çarşamba, 10 Kasım 2021 09:28:23 (GMT+3) | San Diego

ABD Nehir Taşıyıcıları Birliği (LCA) tarafından açıklanan verilere göre, Büyük Göller bölgesinde demir cevheri sevkiyatları, bu yılın Ekim ayında, geçen yılın Ekim ayına kıyasla %32,4 artışla 5,5 milyon ton seviyesinde kaydedildi.

Sevkiyatlar, söz konusu ayın 5 yıllık ortalamasına kıyasla %7,7 artış göstermiş oldu.

Yılın başından bu yana yapılan demir cevheri ticareti, 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %32,7 artarak 42,9 milyon ton seviyesinde yer aldı.

LCA, söz konusu ayda, demir cevheri yüklemelerinin, Ocak-Ekim döneminin beş yıllık ortalamasına kıyasla %4,4 arttığını bildirdi.