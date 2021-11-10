﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Büyük Göller bölgesinde demir cevheri sevkiyatı Ekim ayında %32,4 arttı

Çarşamba, 10 Kasım 2021 09:28:23 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Nehir Taşıyıcıları Birliği (LCA) tarafından açıklanan verilere göre, Büyük Göller bölgesinde demir cevheri sevkiyatları, bu yılın Ekim ayında, geçen yılın Ekim ayına kıyasla %32,4 artışla 5,5 milyon ton seviyesinde kaydedildi.

Sevkiyatlar, söz konusu ayın 5 yıllık ortalamasına kıyasla %7,7 artış göstermiş oldu.

Yılın başından bu yana yapılan demir cevheri ticareti, 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %32,7 artarak 42,9 milyon ton seviyesinde yer aldı.

LCA, söz konusu ayda, demir cevheri yüklemelerinin, Ocak-Ekim döneminin beş yıllık ortalamasına kıyasla %4,4 arttığını bildirdi.


Etiketler: Kuzey Amerika  ABD  demir cevheri  hammaddeler  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

10 Kas

ABD’li üreticilerin çelik sevkiyatları Eylül ayında yıllık artış gösterdi
08 Kas

Labrador Iron Ore üçüncü çeyreğe ilişkin mali sonuçlarını açıkladı
08 Kas

ABD inşaat sektöründe istihdam Ekim ayında 44.000 arttı
21 Eki

Kanada’nın demir cevheri üretimi Ağustos ayında %10,3 arttı
14 Eki

Büyük Göller bölgesinde demir cevheri sevkiyatı Eylül ayında %38,8 arttı