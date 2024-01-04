Büyük Göller bölgesinde demir cevheri sevkiyatı Aralık ayında %19,8 arttı

ABD Nehir Taşıyıcıları Birliği (LCA) tarafından açıklanan verilere göre, Büyük Göller bölgesinde demir cevheri sevkiyatları geçtiğimiz yılın Aralık ayında 2022 yılının aynı ayına kıyasla %19,8 artışla 4,8 milyon ton seviyesinde yer aldı. Sevkiyatlar söz konusu ayın beş yıllık ortalamasının hafifçe üzerinde kaydedildi.
2023 yılında demir cevheri ticareti 2022 yılına kıyasla %20,7 artışla 51,1 milyon ton oldu.
LCA, 2023 yılı için demir cevheri yüklemelerinin beş yıllık ortalamanın %4,5 üzerinde yer aldığını bildirdi.