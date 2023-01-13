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Büyük Göller bölgesinde demir cevheri sevkiyatı 2022 yılında düştü

Cuma, 13 Ocak 2023 09:12:56 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Nehir Taşıyıcıları Birliği (LCA) tarafından açıklanan verilere göre, Büyük Göller bölgesinde demir cevheri sevkiyatları geçtiğimiz yılın Aralık ayında 2021 yılının aynı ayına kıyasla %11,9 düşüşle 3,99 milyon ton seviyesinde kaydedildi. Sevkiyatlar söz konusu ayın beş yıllık ortalamasına kıyasla yaklaşık %19,8 düşüş göstermiş oldu.

Yılın tamamında demir cevheri ticareti 2021 yılına kıyasla %18 düşerek 42,3 milyon ton seviyesinde yer aldı.

LCA, 2022 yılı demir cevheri yüklemelerinin beş yıllık ortalamanın %17,9 altında yer aldığını bildirdi.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler ABD Kuzey Amerika 

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