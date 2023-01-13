Büyük Göller bölgesinde demir cevheri sevkiyatı 2022 yılında düştü

ABD Nehir Taşıyıcıları Birliği (LCA) tarafından açıklanan verilere göre, Büyük Göller bölgesinde demir cevheri sevkiyatları geçtiğimiz yılın Aralık ayında 2021 yılının aynı ayına kıyasla %11,9 düşüşle 3,99 milyon ton seviyesinde kaydedildi. Sevkiyatlar söz konusu ayın beş yıllık ortalamasına kıyasla yaklaşık %19,8 düşüş göstermiş oldu.
Yılın tamamında demir cevheri ticareti 2021 yılına kıyasla %18 düşerek 42,3 milyon ton seviyesinde yer aldı.
LCA, 2022 yılı demir cevheri yüklemelerinin beş yıllık ortalamanın %17,9 altında yer aldığını bildirdi.