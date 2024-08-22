Brezilya’nın ham çelik üretimi Temmuz ayında yükseldi

Brezilya Çelik Birliği (IABr) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Temmuz ayında yıllık %11,6 artışla 3,05 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Ülkenin haddelenmiş mamul üretimi %9,8 artışla 2,11 milyon mt seviyesine çıkarken yassı mamul üretimi %7,5 artışla 1,21 milyon mt ve uzun mamul üretimi %13 artışla 904.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan çelik satışları yıllık %16,5 artışla 1,9 milyon mt seviyesine yükseldi ve ülkedeki görünür çelik tüketimi %13,5 artışla 2,3 milyon mt seviyesinde yer aldı. İhracat tonajı yıllık %81,6 artışla 1,5 milyon mt seviyesinde kaydedilirken ithalat tonajlı %22,9 artarak 592.000 mt seviyesinde yer aldı.

2024 yılının ilk altında ayında ülkenin ham çelik üretimi %3,3 artışla 19,40 milyon mt seviyesinde kaydedildi. İç piyasaya yapılan satışlar geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %5,6 artışla 12,1 milyon mt olurken ihracat %12,9 gerilemeyle 6,1 milyon mt oldu. Brezilya yılın ilk yedi ayında %23,7 artışla 3,3 milyon mt ithalat yaptı ve görünür çelik tüketimi %7,4 artışla 14,7 milyon mt seviyesinde kaydedildi.