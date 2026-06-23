Brezilya’da çelik üretimi ve yerel satışlar 2026’nın Mayıs ayında yükseldi

Brezilya Çelik Enstitüsü IABR tarafından yayımlanan verilere göre Brezilya’nın ham çelik üretimi Mayıs 2026’da Mayıs 2025’te kaydedilen 2,71 milyon mt seviyesine kıyasla 2,77 milyon mt oldu.

Haddelenmiş mamul üretimi aylık bazda %0,7 artışla 2,03 milyon mt seviyesine yükselirken, yassı mamul üretimi %3 artışla 1,23 milyon mt seviyesine çıktı ve uzun mamul üretimi %2,5 düşüşle 803.000 mt seviyesinde yer aldı.

Çelik ürünlerinin yerel satışları %1,3 artışla 1,8 milyon mt seviyesine yükselirken, görünür çelik tüketimi %14,1 düşüşle 2,100 milyon mt oldu. Aynı dönemde ihracat %62,4 düşüşle 645.000 mt seviyesine, ithalat ise %55,4 düşüşle 312.000 mt seviyesine geriledi.

Haziran ayında, Brezilya çelik sektöründeki yöneticilerin güvenini ölçen Çelik Sektörü Güven Endeksi (ICIA), Mayıs ayındaki 59,9 puandan 47,8 puana geriledi. Bu, son aylardaki en sert düşüş olurken, endeksin iyimserlik ile kötümserliği ayıran 50 puan seviyesinin altına inmesi çelik sektörü yöneticileri arasında beklentilerin kötüleştiğine işaret etti.

IABR’ye göre başlıca gelecek altı aya yönelik yurt içi ekonomi beklentilerini yansıtan endeks 49 puan seviyesinde yer aldı. Mevcut koşullara ilişkin endeks 44,7 puan olurken, yöneticilerin kendi şirketlerine ilişkin beklentileri 18,3 puan düşüşle 51,1 puan seviyesine geriledi.