Brezilya’nın ham çelik üretimi 2026’nın Şubat ayında geriledi

Brezilya Çelik Birliği (IABr) tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Şubat ayında yıllık %5,7 düşüşle 2,52 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Ülkenin haddelenmiş mamul üretimi yıllık %0,3 düşüşle 1,84 milyon mt olurken, yassı mamul üretimi %2 artışla 1,06 milyon mt ve uzun mamul üretimi %3,2 düşüşle 781.000 mt seviyelerinde yer aldı.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan satışlar %3,1 düşüşle 1,62 milyon mt, görünür çelik tüketimi ise %3,1 artışla 2,17 milyon mt seviyelerinde kaydedildi. Öte yandan ihracat yıllık %55,2 artışla 1,19 milyon mt seviyesinde gerçekleşti ve yıllık %34,2 artışla 629.000 mt ithalat yapıldı.

Brezilya çelik sektöründe üst düzey yöneticilerin güvenini ölçen ICIA endeksi Ocak ayına kıyasla 8,3 puan düşüşle 49,3 puan seviyesine geri indi.