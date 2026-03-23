 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Brezilya’nın...

Brezilya’nın ham çelik üretimi 2026’nın Şubat ayında geriledi

Pazartesi, 23 Mart 2026 10:23:11 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Çelik Birliği (IABr) tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Şubat ayında yıllık %5,7 düşüşle 2,52 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Ülkenin haddelenmiş mamul üretimi yıllık %0,3 düşüşle 1,84 milyon mt olurken, yassı mamul üretimi %2 artışla 1,06 milyon mt ve uzun mamul üretimi %3,2 düşüşle 781.000 mt seviyelerinde yer aldı.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan satışlar %3,1 düşüşle 1,62 milyon mt, görünür çelik tüketimi ise %3,1 artışla 2,17 milyon mt seviyelerinde kaydedildi. Öte yandan ihracat yıllık %55,2 artışla 1,19 milyon mt seviyesinde gerçekleşti ve yıllık %34,2 artışla 629.000 mt ithalat yapıldı.

Brezilya çelik sektöründe üst düzey yöneticilerin güvenini ölçen ICIA endeksi Ocak ayına kıyasla 8,3 puan düşüşle 49,3 puan seviyesine geri indi.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi 

iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis