Brezilya’nın ham çelik üretimi 2025 yılı Aralık ayında geriledi

Perşembe, 22 Ocak 2026 11:54:14 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Çelik Enstitüsü (IABr) verilerine göre Brezilya’nın ham çelik üretimi Aralık 2025’te yıllık %1,9 düşüşle 2,56 milyon mt oldu.

Haddelenmiş mamul üretimi %13,4 düşüşle 1,47 milyon mt seviyesine gerilerken, yassı mamul üretimi %6,5 düşüşle 980.000 mt, uzun mamul üretimi ise %24,5 düşüşle 493.000 mt olarak kaydedildi.

Aynı dönemde yerel çelik satışları %2,5 artışla 1,59 milyon mt, görünür tüketim %3,8 artışla 1,92 milyon mt oldu. İhracat %64,8 artışla 1,22 milyon mt’a, ithalat ise %16,2 artışla 383.000 mt’a yükseldi.

2025 ile 2024 yılları karşılaştırıldığında ham çelik üretimi %1,6 düşüşle 33,35 milyon mt, mamul üretimi %1,7 düşüşle 23,28 milyon mt, satışa yönelik yarı mamul üretimi ise %4,9 düşüşle 8,79 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Aynı zaman diliminde iç piyasada çelik satışları %0,4 düşüşle 21,21 milyon mt olurken, görünür tüketim %2,6 artışla 26,78 milyon mt seviyesine çıktı. İthalat %7,4 artışla 6,4 milyon mt ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, ihracat %14,7 artışla 10,98 milyon mt oldu.

Çelik sektörü yöneticileri arasında yapılan bir ankete göre mevcut ekonomik koşullara yönelik beklentiler kötümser. Önümüzdeki altı ay için ise temkinli bir iyimserlik görülüyor. 


