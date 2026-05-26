Brezilya’nın çelik üretimi ve yerel satışları 2026’nın Nisan ayında yükseldi

Salı, 26 Mayıs 2026 10:13:59 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Çelik Enstitüsü IABR tarafından açıklanan verilere göre Brezilya’nın ham çelik üretimi 2025’in Nisan ayında kaydedilen 2,64 milyon mt seviyesine kıyasla hafif artışla 2026’nın Nisan ayında 2,67 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Haddelenmiş mamul üretimi %7,1 düşüşle 1,87 milyon mt seviyesine gerilerken, yassı mamul üretimi %7,9 düşüşle 1,08 milyon mt, uzun mamul üretimi ise %6,1 düşüşle 792.000 mt seviyesinde kaydedildi.

İç piyasada çelik ürünlerinin iç satışları %7,1 artışla 1,79 milyon mt seviyesine yükselirken, görünür çelik tüketimi %2,7 düşüşle 2,10 milyon mt seviyesine geriledi. İhracat %62,4 artışla 1,05 milyon mt seviyesine çıkarken, ithalat %33,3 düşüşle 363.000 mt seviyesinde yer aldı.

Brezilya çelik sektöründeki yöneticilerin güvenini ölçen endeks Mayıs ayında Nisan ayındaki 51,7 puandan 59,9 puana yükseldi. Bu seviye Ekim 2024’ten bu yana kaydedilen en yüksek seviye olurken, endeksin iyimserlik ile kötümserliği ayıran 50 puan eşiğinin üzerinde kalması sektörde beklentilerin olumlu olduğuna işaret etti.


