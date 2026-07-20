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Brezilya’nın ham çelik üretimi 2026'nın Haziran ayında yatay seyretti

Pazartesi, 20 Temmuz 2026 10:17:12 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Çelik Enstitüsü (IABR) tarafından açıklanan verilere göre Brezilya’nın ham çelik üretimi Haziran ayında 2,84 milyon mt seviyesinde yer alarak 2025’in aynı ayında kaydedilen 2,83 milyon mt seviyesine kıyasla hemen hemen değişmedi.

Aynı aya kıyasla haddelenmiş çelik üretimi yıllık %8 düşüşle 1,83 milyon mt seviyesine geriledi. Yassı çelik üretimi %12,8 düşüşle 1,01 milyon mt olurken, uzun çelik üretimi %1,2 azalarak 824.000 mt seviyesinde yer aldı.

Ülkedeki çelik ürünü satışları da %5 düşüşle 1,8 milyon mt seviyesine geriledi. Çelik tüketimi %11 azalarak 2,2 milyon mt olurken, ihracat %14,8 düşüşle 912.000 mt ve ithalat %20,1 düşüşle 476.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Brezilya çelik sektöründeki yöneticilerin beklentilerini ölçen Çelik Sektörü Güven Endeksi (ICIA), Temmuz ayında Haziran ayında kaydedilen 47,8 puandan 45,6 puana geriledi. Aralık 2025’ten bu yana görülen en düşük seviyeye inen endeksin iyimserlik ile kötümserliği birbirinden ayıran 50 puan eşiğinin altında kalması, sektör yöneticileri arasındaki kötümserliğin arttığına işaret etti.

Rapora göre yöneticiler, 29,3 puanla Brezilya ekonomisinin mevcut durumuna ve 32,5 puanla önümüzdeki altı aya ilişkin beklentilere yönelik oldukça kötümser değerlendirmelerde bulundu.

Yöneticilerin kendi şirketlerine ilişkin değerlendirmeleri ise mevcut durum için 53,3 puan ve önümüzdeki altı aya yönelik beklentiler için 52,3 puanla daha olumlu oldu.

LuizCompagnoni
Luiz Compagnoni
Editör

Makine mühendisliği geçmişime dayanan uzmanlığımla, son 20 yıldır Latin Amerika çelik sektörünü demir cevherinden nihai mamullere kadar tüm süreçleriyle takip ediyor ve analiz ediyorum.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi 

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