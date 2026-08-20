Brezilya'nın ham çelik üretimi Temmuz ayında yıllık bazda yatay seyretti

Brezilya Çelik Enstitüsü (IABR) tarafından açıklanan verilere göre Brezilya'nın ham çelik üretimi 2025'in Temmuz kaydedilen 2,803 milyon mt seviyesine kıyasla Temmuz 2026'da hemen hemen değişmeyerek 2,804 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde haddelenmiş ürün üretimi yıllık %3,2 artışla 2,052 milyon mt seviyesine yükseldi. Yassı ürün üretimi %7,8 artışla 1,243 milyon mt seviyesine çıkarken, uzun ürün üretimi %3,1 düşüşle 809.000 mt seviyesine geriledi.

Çelik ürünlerinin yurt içi satışları 1,856 milyon mt seviyesinde değişmezken, görünür çelik tüketimi %4,7 düşüşle 2,226 milyon mt seviyesinde kaydedildi. İhracat %2,6 düşüşle 1,012 milyon mt, ithalat ise %37,8 düşüşle 383.000 mt oldu.

Brezilya çelik sektöründeki yöneticilerin beklentilerini ölçen güven endeksi Ağustos ayında Temmuz ayındaki 45,6 puandan 43 puana geriledi. Aralık 2025'ten bu yana görülen en düşük seviye olan bu sonuç, endeksin iyimserlik ile kötümserliği ayıran 50 puan eşiğinin altında kalmasıyla birlikte çelik sektörü yöneticileri arasındaki kötümserliğin arttığına işaret etti.

Yöneticilerin Brezilya ekonomisinin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmesi Temmuz ayındaki 29,3 puandan 39,3 puana, gelecek altı aya ilişkin değerlendirmesi ise 32,5 puandan 34,7 puana yükselerek daha az kötümser bir görünüme işaret etti.

Yöneticilerin kendi şirketlerinin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmesi Temmuz ayındaki 44,9 puandan Ağustos ayında 49,2 puana yükselerek daha iyimser bir görünüm sergilerken, gelecek altı aya ilişkin beklentileri 52,3 puandan 44,9 puana gerileyerek daha kötümser hale geldi.