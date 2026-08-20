 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Brezilya'nın...

Brezilya'nın ham çelik üretimi Temmuz ayında yıllık bazda yatay seyretti

Perşembe, 20 Ağustos 2026 10:18:20 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Çelik Enstitüsü (IABR) tarafından açıklanan verilere göre Brezilya'nın ham çelik üretimi 2025'in Temmuz kaydedilen 2,803 milyon mt seviyesine kıyasla Temmuz 2026'da hemen hemen değişmeyerek 2,804 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde haddelenmiş ürün üretimi yıllık %3,2 artışla 2,052 milyon mt seviyesine yükseldi. Yassı ürün üretimi %7,8 artışla 1,243 milyon mt seviyesine çıkarken, uzun ürün üretimi %3,1 düşüşle 809.000 mt seviyesine geriledi.

Çelik ürünlerinin yurt içi satışları 1,856 milyon mt seviyesinde değişmezken, görünür çelik tüketimi %4,7 düşüşle 2,226 milyon mt seviyesinde kaydedildi. İhracat %2,6 düşüşle 1,012 milyon mt, ithalat ise %37,8 düşüşle 383.000 mt oldu.

Brezilya çelik sektöründeki yöneticilerin beklentilerini ölçen güven endeksi Ağustos ayında Temmuz ayındaki 45,6 puandan 43 puana geriledi. Aralık 2025'ten bu yana görülen en düşük seviye olan bu sonuç, endeksin iyimserlik ile kötümserliği ayıran 50 puan eşiğinin altında kalmasıyla birlikte çelik sektörü yöneticileri arasındaki kötümserliğin arttığına işaret etti.

Yöneticilerin Brezilya ekonomisinin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmesi Temmuz ayındaki 29,3 puandan 39,3 puana, gelecek altı aya ilişkin değerlendirmesi ise 32,5 puandan 34,7 puana yükselerek daha az kötümser bir görünüme işaret etti.

Yöneticilerin kendi şirketlerinin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmesi Temmuz ayındaki 44,9 puandan Ağustos ayında 49,2 puana yükselerek daha iyimser bir görünüm sergilerken, gelecek altı aya ilişkin beklentileri 52,3 puandan 44,9 puana gerileyerek daha kötümser hale geldi.

Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi 
LuizCompagnoni
Luiz Compagnoni
Editör

Makine mühendisliği geçmişime dayanan uzmanlığımla, son 20 yıldır Latin Amerika çelik sektörünü demir cevherinden nihai mamullere kadar tüm süreçleriyle takip ediyor ve analiz ediyorum.

Benzer Haber ve Analizler

Brezilya’nın ham çelik üretimi 2026'nın Haziran ayında yatay seyretti

20 Tem | Çelik Haberler

Brezilya’da çelik üretimi ve yerel satışlar 2026’nın Mayıs ayında yükseldi

23 Haz | Çelik Haberler

Brezilya’nın çelik üretimi ve yerel satışları 2026’nın Nisan ayında yükseldi

26 May | Çelik Haberler

Brezilya’da çelik üretimi 2026’nın Mart ayında gerilerken, iç satışlar arttı

21 Nis | Çelik Haberler

Brezilya’nın ham çelik üretimi 2026’nın Şubat ayında geriledi

23 Mar | Çelik Haberler

Brezilya’nın ham çelik üretimi 2026’nın Ocak ayında %1,4 düştü

02 Mar | Çelik Haberler

Brezilya’nın ham çelik üretimi 2025 yılı Aralık ayında geriledi

22 Oca | Çelik Haberler

Brezilya’nın ham çelik üretimi 2025’in Kasım ayında %0,7 yükseldi

18 Ara | Çelik Haberler

Brezilya’nın ham çelik üretimi 2025’in Ekim ayında %2,7 düşüş kaydetti

21 Kas | Çelik Haberler

Brezilya’nın ham çelik üretimi 2025’in Eylül ayında %3,2 geriledi

20 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis