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Brezilya'nın ham çelik üretimi 2026'nın Ağustos ayında yıllık %6,2 geriledi

Perşembe, 17 Eylül 2026 10:21:34 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Çelik Enstitüsü (IABR) tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin ham çelik üretimi 2026 yılının Ağustos ayında yıllık %6,2 düşüşle, geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 2,87 milyon mt'dan 2,69 milyon mt'a geriledi.

Aynı dönemde haddelenmiş çelik üretimi yıllık %1,1 artışla 2 milyon mt'a yükselirken, yassı çelik üretimi %3,5 artışla 1,16 milyon mt'a çıktı ve uzun çelik üretimi %2 düşüşle 841.000 mt'a geriledi.

Çelik ürünlerinin yurt içi satışları yıllık %1,8 artışla 1,86 milyon mt'a, görünür çelik tüketimi %2,3 artışla 2,23 milyon mt'a ve çelik ihracatı %13 artışla 959.000 mt'a yükselirken, çelik ithalatı %19,5 düşüşle 395.000 mt'a geriledi.

Eylül ayında Brezilya çelik sektöründeki yöneticilerin güven düzeyini ölçen Çelik Sektörü endeks Ağustos ayındaki 43 puandan 42,1 puana gerileyerek iyimserlik ile kötümserliği ayıran 50 puan eşiğinin altında kalmaya devam etti ve sektör yöneticileri arasında karamsarlığın arttığına işaret etti.

Yöneticilerin kendi şirketlerinin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerini yansıtan endeks Ağustos ayındaki 49,2 puandan Eylül ayında 42,9 puana gerilerken, gelecek altı aya ilişkin beklentilerini yansıtan endeks aynı dönemde 41,5 puandan 45,1 puana yükseldi.

Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi 
LuizCompagnoni
Luiz Compagnoni
Editör

Makine mühendisliği geçmişime dayanan uzmanlığımla, son 20 yıldır Latin Amerika çelik sektörünü demir cevherinden nihai mamullere kadar tüm süreçleriyle takip ediyor ve analiz ediyorum.

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