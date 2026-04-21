Brezilya’da çelik üretimi 2026’nın Mart ayında gerilerken, iç satışlar arttı

Salı, 21 Nisan 2026 10:18:21 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya çelik enstitüsü IABR’nin açıkladığı verilere göre Brezilya’nın ham çelik üretimi 2026’nın Mart ayında önceki yılın aynı ayında kaydedilen 2,882 milyon mt seviyesine kıyasla 2,811 milyon mt olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda haddelenmiş çelik üretimi %6,1 düşüşle 1,917 milyon mt seviyesine gerilerken, yassı mamul üretimi %3,8 düşüşle 1,104 milyon mt’a ve uzun mamul üretimi %9,1 düşüşle 813.000 mt’a indi. 

Benzer şekilde çelik ürünlerinin yurt içi satışları %4,9 artışla 1,901 milyon mt’a ve görünür tüketimi %1,1 artışla 2,419 milyon mt’a yükselirken, ihracat %25,8 düşüşle 584.000 mt’a ve ithalat %8,3 düşüşle 608.000 mt’a geriledi. 

Brezilya çelik sektöründeki yöneticilerin güvenini ölçen endeks Nisan ayında Mart ayındaki 49,3 puana kıyasla 51,7 puan seviyesinde yer aldı.

IABR’ye göre söz konusu endeks temel olarak gelecek altı aya ilişkin yurtiçi ekonomiye yönelik beklentileri yansıtıyor. Bu kapsamda ilgili alt endeks 56,6 puan olarak ölçülürken, mevcut koşulları gösteren endeks ise 9,1 puan düşüşle 42 puana geriledi. 


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Brezilya’nın ham çelik üretimi 2026’nın Şubat ayında geriledi

23 Mar | Çelik Haberler

Brezilya’nın ham çelik üretimi 2026’nın Ocak ayında %1,4 düştü

02 Mar | Çelik Haberler

Brezilya’nın ham çelik üretimi 2025 yılı Aralık ayında geriledi

22 Oca | Çelik Haberler

Brezilya’nın ham çelik üretimi 2025’in Kasım ayında %0,7 yükseldi

18 Ara | Çelik Haberler

Brezilya’nın ham çelik üretimi 2025’in Ekim ayında %2,7 düşüş kaydetti

21 Kas | Çelik Haberler

Brezilya’nın ham çelik üretimi 2025’in Eylül ayında %3,2 geriledi

20 Eki | Çelik Haberler

Brezilya’nın ham çelik üretimi 2025’in Ağustos ayında %4,6 düşüş kaydetti

18 Eyl | Çelik Haberler

Brezilya’nın ham çelik üretimi 2025’in Temmuz ayında %9,5 azaldı

26 Ağu | Çelik Haberler

Brezilya’nın ham çelik üretimi Haziran’da %0,5 geriledi

21 Tem | Çelik Haberler

Brezilya’nın ham çelik üretimi Mayıs’ta %5 yükseldi

23 Haz | Çelik Haberler





