Brezilya’da çelik üretimi 2026’nın Mart ayında gerilerken, iç satışlar arttı

Brezilya çelik enstitüsü IABR’nin açıkladığı verilere göre Brezilya’nın ham çelik üretimi 2026’nın Mart ayında önceki yılın aynı ayında kaydedilen 2,882 milyon mt seviyesine kıyasla 2,811 milyon mt olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda haddelenmiş çelik üretimi %6,1 düşüşle 1,917 milyon mt seviyesine gerilerken, yassı mamul üretimi %3,8 düşüşle 1,104 milyon mt’a ve uzun mamul üretimi %9,1 düşüşle 813.000 mt’a indi.

Benzer şekilde çelik ürünlerinin yurt içi satışları %4,9 artışla 1,901 milyon mt’a ve görünür tüketimi %1,1 artışla 2,419 milyon mt’a yükselirken, ihracat %25,8 düşüşle 584.000 mt’a ve ithalat %8,3 düşüşle 608.000 mt’a geriledi.

Brezilya çelik sektöründeki yöneticilerin güvenini ölçen endeks Nisan ayında Mart ayındaki 49,3 puana kıyasla 51,7 puan seviyesinde yer aldı.

IABR’ye göre söz konusu endeks temel olarak gelecek altı aya ilişkin yurtiçi ekonomiye yönelik beklentileri yansıtıyor. Bu kapsamda ilgili alt endeks 56,6 puan olarak ölçülürken, mevcut koşulları gösteren endeks ise 9,1 puan düşüşle 42 puana geriledi.