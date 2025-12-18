 |  Giriş 
Brezilya’nın ham çelik üretimi 2025’in Kasım ayında %0,7 yükseldi

Perşembe, 18 Aralık 2025 11:54:54 (GMT+3)

Brezilya Çelik Birliği (IABr) tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin ham çelik üretimi Kasım ayında yıllık %0,7 artışla 2,80 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Ülkenin haddelenmiş mamul üretimi yıllık %3 artışla 2,01 milyon mt olurken, yassı mamul üretimi yıllık %13,7 artışla 1,16 milyon mt ve uzun mamul üretimi %8,8 düşüşle 848.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan çelik satışları yıllık %3,5 düşüşle 1,75 milyon mt seviyesinde kaydedildi ve ülkedeki görünür çelik tüketimi %1,9 düşüşle 2,15 milyon mt seviyesinde yer aldı. İhracat tonajı yıllık %116,2 artışla 1,03 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, ithalat tonajı %17,5 artışla 469.000 mt oldu.

Yılın Ocak-Kasım döneminde ise ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %1,5 düşüşle 30,78 milyon mt oldu. Haddelenmiş mamul üretimi %0,8 düşüşle 21,81 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, yarı mamul üretimi ise aynı döneme kıyasla %7,6 düşüşle 7,82 milyon mt oldu.

Söz konusu dönemde iç piyasaya yapılan satışlar %0,6 düşüşle 19,61 milyon mt, görünür çelik tüketimi %2,5 artışla 24,86 milyon mt, ithalat %6,9 artışla 6,02 milyon mt ve ihracat %10,6 artışla 9,77 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

IABr, yılın tamamında ham çelik üretiminin %2,2 düşüşle 33,1 milyon mt seviyesinde yer almasını, ithalatın ise son 15 yılın en büyük artışını kaydederek %20,5 artışla 5,7 milyon mt olmasını bekliyor.

IABr’nin verilerine göre küresel çaptaki haksız rekabetten dolayı Brezilya’da 5.000 kişi işten çıkarıldı ve 455 milyon $ değerinde yatırım iptal edildi.


