Brezilya’nın ham çelik üretimi 2025’in Ekim ayında %2,7 düşüş kaydetti

Cuma, 21 Kasım 2025 09:47:34 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Çelik Birliği (IABr) tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin ham çelik üretimi Eylül ayında yıllık %2,7 düşüşle 2,99 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Ülkenin haddelenmiş mamul üretimi yıllık %6,1 düşüşle 1,99 milyon mt olurken, yassı mamul üretimi yıllık %6,8 düşüşle 1,11 milyon mt ve uzun mamul üretimi %5,2 düşüşle 884.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan çelik satışları yıllık %6,5 düşüşle 1,81 milyon mt seviyesinde kaydedildi ve ülkedeki görünür çelik tüketimi %6,3 düşüşle 2,27 milyon mt seviyesinde yer aldı. İhracat tonajı yıllık %28,1 artışla 907.000 mt seviyesinde kaydedilirken, ithalat tonajlı %21,4 azalarak 473.000 mt oldu.

Yılın Ocak-Ekim döneminde ise ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %1,8 düşüşle 27,99 milyon mt oldu. Haddelenmiş mamul üretimi %1,2 düşüşle 19,98 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, yarı mamul üretimi ise aynı döneme kıyasla %8 düşüşle 6,48 milyon mt oldu.

Söz konusu dönemde iç piyasaya yapılan satışlar %0,3 artışla 17,86 milyon mt, görünür çelik tüketimi %2,9 artışla 22,71 milyon mt, ithalat %6,1 artışla 5,55 milyon mt ve ihracat %4,6 artışla 8,74 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

IABr, yıl genelinde ithalat tonajı artmış olsa da ihracat tonajının da artmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.


